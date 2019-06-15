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Трамп уличил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Трамп уличил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лидер США Дональд Трамп открыто назвал Иран виновником во взрыве на танкерах в Оманском заливе.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прямо обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Иран действительно сделал это. Они это устроили, это правда, потому что вы же видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, на ней едва ли не было написано, что она иранская. Вы видели катер, который пытается снять мину с борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены», - заявил Трамп.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после изучения разведывательной информации о ситуации в Оманском заливе, где в четверг были атакованы два коммерческих танкера, правительство США пришло к выводу, что за нападением стоит Иран.

Как сообщалось, нападение на два нефтяных танкера - Kokuka Courageous и Front Altair - произошло 13 июня, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива. Члены экипажей, в общем 44 человека, были эвакуированы после того, как танкеры послали сигналы бедствия.

Front Altair принадлежит норвежской компании Frontline (ходит под флагом Маршалловых островов) и перевозил 75 тонн тонн сырья для нефтехимической промышленности.

Kokuka Courageous под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management, танкер шел в Сингапур с грузом метанола.

ВМС США доказали вину террористов в взрывах в Оманском заливе (Видео)

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, который зафрахтовал Front Altair, сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, однако официально эта информация не подтверждена.

Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе в течение последнего месяца. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера, танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии. Это произошло после того, как Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив.

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США, Иран, Дональд Трамп, Оманский залив.
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