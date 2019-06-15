Глава МИД Британии осудил действия Ирана в Оманском заливе

Новости мира: Великобритания обвинила Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.

За нападение на танкеры в Оманском заливе, который произошел утром 13 июня в водах между территориями Ирана, ОАЭ и Омана, стоит винить иранский Корпус стражей исламской революции.

С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Великобритании.

По мнению Лондона, "почти наверняка" именно это отделение иранских военных ответственное за атаки.

"Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность", – говорится в заявлении.

Глава ведомства Джереми Хант осудил действия Ирана. По его словам, нападения на танкеры свидетельствуют о дестабилизирующей модели поведения Тегерана, что представляет серьезную угрозу. Глава британского МИД подчеркнул, что инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства.

Напомним: после инцидента в министерстве обороны США заявили, что танкеры могли атаковать с помощью реактивного снаряда или мины. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на суда Иран.

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.