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Гутерреш призвал к независимому расследованию атак на танкеры

Гутерреш призвал к независимому расследованию атак на танкеры
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Атаки на танкеры в Оманском заливе: Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование и выяснить все обстоятельства инцидента с атакой на два нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Гутерриш добавил, что ООН осуждает нападения.

В свою очередь Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги арабских государств, призвал Иран изменить свой политический курс. Он сказал об этом после того, как США обвинили Тегеран в проведении атаки на танкеры.

Напомним: нападение на два нефтяных танкера произошел 13 июня, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и некоторыми странами Персидского залива.

Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера, танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии. Это произошло после того, как Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив.

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Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Власти Саудовской Аравии и США обвинили в нем Иран, но иранские власти отрицали причастность к этим действиям.

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ООН, Танкер, Оманский залив, Антониу Гутерреш.
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