Некоторые аптеки обяжут войти в программу "Доступные лекарства"

Новости Бизнеса: Правительство обяжет аптеки при муниципальных больницах войти в программу "Доступные лекарства".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует принятие решения, которое обяжет аптеки, работающие при муниципальных больницах, войти в государственную программу ”Доступные лекарства”.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом он сказал во время посещения районной больницы города Носовка Черниговской области, где премьер находится с рабочей поездкой.

Во время общения с врачами и пациентами он напомнил, что по программе, которая работает уже два года, выписаны уже более 36 млн рецептов, а количество аптек, работающих в программе, превышает 7 тыс.

”Но как может быть так, что больница, которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, не имеет аптеки, где есть доступные лекарства? - сказал премьер-министр. - Я вижу аптеку и вывеску ”Скидки пенсионерам”, а надо иметь наклейку ”Доступные лекарства”. Тогда сверхважные препараты для больных с хроническими болезнями будут не со скидкой, а вообще бесплатные. Считаю, здесь нужно жесткое решение”.

Как сообщалось, программа ”Доступные лекарства” стартовала по инициативе Кабинета министров в апреле 2017 года. Первыми тремя программными нозологиями стали заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и бронхиальная астма.