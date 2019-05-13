Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам

Новости Украины: Ульяна Супрун заявила, что по электронным рецептам выдали уже миллион лекарственных средств.

В рамках программы “Доступные лекарства” выдан уже миллион лекарственных средств по электронному рецепту.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Менее чем за месяц со старта электронных рецептов был выписан первый миллион рецептов без бумажек. А 9 мая в 17.54 былоотпущено миллионное лекарственное средство в одной из аптек в Кривом Роге. Это свидетельствует о том, что лекарства для украинцев стали еще доступнее, а врачи и пациенты охотно ими пользуются", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Она напомнила, что с апреля программа “Доступные лекарства” перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины. Благодаря электронной системе теперь возможно проследить любую информацию относительно программы “Доступные лекарства” - даже когда точно и где именно были отпущены препараты.

В частности, на телефон пациента приходит сообщение с номером рецепта и кодом, который нужно назвать в аптеке (по этому номеру провизор находит рецепт). При необходимости врач может распечатать код (например, если у пациента нет телефона). Получить препараты можно в любой из 6,4 тысячи аптек, участвующих в программе.

Супрун подчеркнула, что программа "Доступные лекарства" работает уже два года. Украинцы с болезнями сердца, диабетом и астмой получают препараты или полностью бесплатно, или с небольшой сооплатой. В этом году перечень препаратов расширен до 258, и из них 64 являются бесплатными для пациентов, остальные они могут получить с небольшой доплатой.

"Благодаря пересмотру перечня препаратов программы производители понизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Наибольшее снижение цены на препарат составило 45%", - отмечает и.о. министра.

По ее словам, граждане Украины воспользовались программой уже более 35 миллионов раз. "За первый год работы программы количество пациентов с нормализованным сахаром при диабете 2-го типа увеличилось. Количество вызовов "скорой помощи" с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилось. В целом было на 17 тысяч меньше вызовов "скорой", - констатировала Супрун.

В то же время она отметила, что до сих пор случаются ситуации, когда пациентов в аптеках просят переписывать рецепты от руки, но это - нарушение.

"С дальнейшим распространением “Доступных лекарств” и продолжением трансформации электронные рецепты станут такой же неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, как и декларации с семейными врачами. Будем и в дальнейшем развивать программу, чтобы каждый украинец имел возможность получить лекарства и не тратить дополнительные средства на лечение!" - отметила руководитель Минздрава.