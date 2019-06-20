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Четверг, 20.06.2019
Зеленский встречался с Ахметовым для отмены "Роттердам+"
Зеленский встречался с Ахметовым для отмены "Роттердам+"
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Зеленский встречался с Ахметовым для отмены "Роттердам+"

Зеленский встречался с Ахметовым для отмены "Роттердам+"
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Бизнеса: Зеленский пришёл к согласию с Ахметовым касательно отмены «Роттердам+» и инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришёл к согласию с Ринатом Ахметовым касательно отмены формулы «Роттердам+» и инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

«Я уже встретился с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским. Они берут на себя ответственность за решения конкретных вопросов. Так, с господином Ахметовым мы пришли к согласию не только относительно отмены «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели. Это 200 скорых для городских и сельских больниц по всей Украине», - заявил он.

Также, Зеленский сообщил, что Пинчук обеспечит квартирами 24 семьи пленных моряков и будет заниматься проблемами соцпомощи для всех военнослужащих.

«Это наша договоренность», - заявил Зеленский.

Также, по словам президента, Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса.

«Но он об этом пока не знает», - подчеркнул Зеленский.

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Роттердам, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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