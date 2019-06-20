Зеленский подписал первый закон на посту главы государства (Видео)

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, который касается предоставления оплачиваемого отпуска усыновителям ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон – касающийся особенностей отпуска усыновителей. Как следует из видео команды Зеленского, обнародованного в четверг, глава администрации президента Андрей Богдан обратился к главе государства: "Господин президент, позвольте Вас попросить подписать первый закон в своей жизни". Зеленский уточнил: "Первый закон?" – "Да".

Богдан пояснил, о чем этот документ, после чего президент подписал его.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки", принятом 30 мая.

Так, сотрудникам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней – при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление об отпуске поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

В истории прохождения документа на сайте Верховной Рады указано, что 19 июня закон возвращен с подписью от президента. Данный закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" в четверг, 20 июня. Он вступает в силу на следующий день после опубликования.