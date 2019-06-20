Президент заявил, что дефолта не будет

Новости Бизнеса: Глава государства во время сегодняшнего диалога власти и бизнеса заверил, что дефолта не будет.

В четверг, 20 июня, на встрече с представителями бизнеса Владимир Зеленский заявил, что дефолта в Украине не будет.

В ответ на вопрос представительницы бизнес-сообщества о возможности дефолта в Украине, разговоры о котором негативно влияют на бизнес-климат, Президент заверил, что "дефолта не будет".

Зеленский заявил: "Он (дефолт. - ред.) И не начинался. Я просто не знал, что у господина Коломойского столько подписчиков".

Отсылка к "подписчикам Коломойского" связана с тем, что ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию Financial Times заявил, что в отношениях с международными кредиторами Украине нужно последовать примеру Греции и Аргентины и объявить дефолт. Поскольку выплаты по внешнему долгу достигнут максимума в этом и следующем годах, Коломойский подчеркнул, что Украине нечего бояться, если она объявит дефолт.