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Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП

Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП
10:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Экономика Украины за три года выросла на 8,4%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины за последних три года вырос на 8,4%.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, выступая в Верховной Раде.

"За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале 2019 года с 2,2% до 2,5%", - сказал Кубив.

По его словам, уровень теневой экономики в нашей стране сократился до 30% ВВП, или на 10 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом.

Ссылаясь на сайты поиска работы, Кубив сообщил, что средняя зарплата в частном секторе в Украине в апреле 2019 года достигла почти 440 долл. в эквиваленте по курсу Национального банка Украины, что означает улучшение состояния частного сектора.

Также вице-премьер отметил, что доля украинской продукции на рынках Европы выросла до 33,5%.

По его словам, малая приватизация за 10 месяцев принесла государству более 1,060 млрд грн.

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Кроме того, как отметил Кубив, финансирование оборонно-промышленного комплекса выросло в 100 раз - с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году.

Как сообщалось ранее, Государственная служба статистики Украины улучшила показатель роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года до 2,5% в годовом выражении с 2,2% по оперативным оценкам.

В 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

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Кабмин, ВВП, Госстат, МЭРТ, Степан Кубив.
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