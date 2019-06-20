Петренко: Минюст готов к разработке объективных тарифов на тепло

Новости Украины: В Министерстве юстиции готовы приложить усилия и разработать решение Правительстве, позволяющее установить справедливые тарифы на тепло.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день суммы за оплату тепла слишком большие и не являются объективными.

"Люди не должны платить по две и больше тысячи гривен (за тепло - ред). Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", - заявил министр юстиции Павел Петренко. В рамках заседания Правительства он заявил о готовности разработать ряд решений для введения экономически обоснованных тарифов на тепло и внести их на рассмотрение Кабмина.

Глава ведомства заявил, что на сегодняшний день вопрос о несправедливых ценах на отопление является одним из самых задаваемых гражданами Украины. Поэтому к его решению Павел Петренко привлек и своих коллег, руководителей профильных министерств.

"Украинцы приходят к нашим юристам системы бесплатной правовой помощи и спрашивают, почему они должны платить за воздух. (...) Министерство юстиции идет в суды идет в суды и месяцами судится, чтобы доказать местным поставщикам, что они занимаются накручиванием оплаты и заставляют граждан платить за то, что они не потребляли", - подчеркнул министр Минюста.

Также он добавил, что Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение привести в порядок тарифную политику, сделав ее объективной.