Петренко: Минюст готов к разработке объективных тарифов на тепло

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день суммы за оплату тепла слишком большие и не являются объективными.
"Люди не должны платить по две и больше тысячи гривен (за тепло - ред). Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", - заявил министр юстиции Павел Петренко. В рамках заседания Правительства он заявил о готовности разработать ряд решений для введения экономически обоснованных тарифов на тепло и внести их на рассмотрение Кабмина.
Глава ведомства заявил, что на сегодняшний день вопрос о несправедливых ценах на отопление является одним из самых задаваемых гражданами Украины. Поэтому к его решению Павел Петренко привлек и своих коллег, руководителей профильных министерств.
"Украинцы приходят к нашим юристам системы бесплатной правовой помощи и спрашивают, почему они должны платить за воздух. (...) Министерство юстиции идет в суды идет в суды и месяцами судится, чтобы доказать местным поставщикам, что они занимаются накручиванием оплаты и заставляют граждан платить за то, что они не потребляли", - подчеркнул министр Минюста.
Также он добавил, что Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение привести в порядок тарифную политику, сделав ее объективной.