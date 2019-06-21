Кубив: Необходимо создать Министерство цифровой экономики

Новости Бизнеса: Степан Кубив во время своего выступления в ВР сообщил, что в Украине необходимо создать Министерство цифровой экономики.

Данное решение станет возможностью обеспечить развитие цифровой экономики, интеллектуальной собственности и внедрение инноваций. И это будет не еще одна созданная инстанция, а "перезагрузка" существующего министерства.

Министр экономического развития и торговли подчеркнул, что ведомству необходимо дать больше полномочий, чтобы реализовать инициативу.

"Уже три года наше министерство активно развивает цифровую повестку дня Украины. Однако следует, наконец, сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации. Украина должна действовать по примеру коллег-европейцев и изменить традиционное Министерство экономики на Министерство цифровой экономики Украины", - сказал Кубив.

На сегодняшний день уже успешно введены электронные услуги, среди которых система "Прозорро". С ее помощью стало намного проще реализовывать различные проекты, искать партнеров и инвесторов. Доверие к системе растет с каждым годом.

"К "Прозорро" подключены 238 городов и поселков. За полтора года количество аукционов выросло почти в десять раз и уже составляет около 3,5 тысяч. На этих аукционах органы самоуправления продают и сдают в аренду коммунальное имущество, проводят малую приватизацию, предоставляют право на размещение рекламы, проведение ярмарок, предоставление услуг парковки и развлечений", - рассказал во время выступления глава ведомства.

По его мнению, обновление действующего Министерства должно повлечь за собой создание и профильного комитета. Кубив подчеркнул, что развитие цифровых технологий и их внедрение в экономическую отрасль должно стать приоритетом для Правительства.