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Гончарук: для налога на выведенный капитал нужен новый закон

Гончарук: для налога на выведенный капитал нужен новый закон
16:09 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Бизнеса: В Администрации Президента рассказали, когда и по какой процедуре можно будет заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Замглавы АП Алексей Гончарук объяснил, почему замена налогов не может быть произведена в этом или следующем году. По его словам, требуется разработка законопроекта под новый сбор и согласование обновленной системы с МВФ. Об этом сообщается на сайте "Украинские новости".

Также Гончарук добавил, что команда Владимира Зеленского изучает вопрос внедрения данного налога. Но пока в ближайшие два года заменить им налог на прибыль пока не получится.

"Для его введения с 1 января 2020 года необходимо будет не просто нарушить закон и принимать налоговые изменения во втором полугодии, но и каким-то образом попытаться подготовить бюджет на несуществующем налоге, что невозможно", - объяснил представитель Аппарата Президента.

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Тем не менее, модель налоговой замены уже готовят в представительстве Главы государства. Алексей Гончарук подчеркнул, что работа над ею будет происходить с максимально результативным использованием времени, чтобы не затягивать процесс.

Также он добавил, что законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который был зарегистрирован Петром Порошенко ранее, уже не актуален. Данный закон был взят на доработку, и в команде Зеленского ожидают новую редакцию документа, с которым можно будет работать, объяснил замглавы АП.

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МВФ, Налог, Законопроект, АП, Алексей Гончарук.
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