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Фонд Госимущества поддерживает масштабную приватизацию

Фонд Госимущества поддерживает масштабную приватизацию
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фонд Госимущества

Новости Бизнеса: Фонд Госимущества просит Президента Украины помочь разблокировать процесс большой приватизации, уже год заблокированный "сомнительными судебными делами".

Виталий Трубаров, и.о. главы Фонда государственного имущества Украины, на своей странице в Facebook обратился к Президенту Украины с просьбой поддержать программу широкой приватизации.

"Большая приватизация остается приоритетом и продажа государственных активов произойдет. Президент дал четкий сигнал бизнесу, что от идеи приватизации никто отходить не будет. Фонд обращается к Президенту Украины с просьбой помочь разблокировать процесс большой приватизации, уже год заблокированный сомнительными судебными делами. Поддержка Президента крайне необходима и Фонд на нее рассчитывает. Самостоятельно сломать олигархическую систему «крышевание» госпредприятий будет слишком сложно", - отметил Трубаров в Facebook.

По его словам, последний год показал, что даже сам закон о приватизации и все попытки запустить масшабную приватизацию могут разбиться о коррумпированную судебную систему, которая выносит решения, противоречащие не только законодательству, но и здравому смыслу.

"Инвестиционные советники, отобран на Одесский припортовый завод, Угольная компания "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар", Объединенную горно-химическую компанию, "Президент Отель", остаются заблокированы решениями судов. Соответственно, инвестиционные советники не утверждены, и начать практическую работу по приватизации невозможно. Мы дошли до того, что менеджмент "Президент Отеля" в суде решает, имеет ли право государство как собственник продавать свое имущество", - подчеркнул Трубаров.

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КМУ на заседании 16 января утвердил перечень объектов большой приватизации. Среди компаний, которые будут выставлены на продажу - ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, Национальная акционерная компания "Украгролизинг" и другие.

Ожидается, что в 2019 году государственный бюджет пополниться на 17 млрд грн от приватизации.

Отметим, что ранее Владимир Гройсман сообщил, что закон запрещает приватизацию ГТС

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Недвижимость, Приватизация, Бизнес, Фонд госимущества, Виталий Трубаров.
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