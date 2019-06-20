Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов

Новости Бизнеса: 20 июня в Киеве прошел ежегодный диалог власти и бизнеса, где президент Украины сделал ряд важных заявлений и анонсировал новые реформы.

Основные тезисы, озвученные Владимиром Зеленским во время диалога власти и бизнеса касались решительных реформ в сфере приватизации, привлечения зарубежных инвестиций, ослабления налогового пресса на бизнес, активной борьбы с рейдерством и контрабандой, улучшения и расширения сети цифровых услуг.

Поддержка массовой приватизации: "Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент".

Через 3-4 года в Украину будет стоять очередь из инвесторов: "Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business".

Налоговая амнистия для бизнеса: "Еще один наш приоритет: государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент. Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях".

Активная борьба с рейдерством и контрабандой: "Украине нужно избиваться от коррупции и вывести экономику из тени. Наш краткосрочный приоритет – борьба с контрабандой и рейдерством. И то, и другое сейчас являются нормой для нашей страны. Это диагноз, но это не приговор. Будем, обещаю, лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы увидите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными".

Расширение сети цифровых услуг: "Присоединиться к европейскому Digital Single Market – еще одно наше задание на пять лет. Нам нужно эффективное государство. И тут стратегия у нас очень простая – тотальная цифровизация процессов. Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".

Уменьшение долговой нагрузки на Украину: "Мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим безумные проценты. Стремительное развитие при таких условиях, вы сами понимаете, это нереально".

Поддержка идеи легализации азартных игр: "Украине нужно избавиться от нафталинового, пост-советского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики. Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом".

Обновление трудового законодательства, согласно вызовам времени: "Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать".

Обеспечение независимости НБУ: "Требование об обязательной продаже валюты перестало действовать. Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За это и другое должны поблагодарить Национальный банк Украины. Спасибо. Я уверен, что это результат его независимости. Я буду ее уважать и защищать".

Кроме того, глава государства во время сегодняшнего диалога власти и бизнеса заверил, что дефолта не будет.

Напомним, что сегодня указами №416/2019, №418/2019, №419/2019 Владимир Зеленский отменил действие 159 президентских указов, изданных в 1991-2013 гг.