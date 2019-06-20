Вместо АП будет создан Офис Президента

Новости Украины: Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса Президента вместо Администрации Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины.

Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины", - говорится в Указе № 417/2019.

Также документом установлено структур Офиса Президента:

Руководитель Офиса Президента Украины;

Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;

заместители Руководителя Офиса Президента Украины;

Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;

Первый помощник Президента Украины;

помощники Президента;

советники Президента;

Пресс-секретарь Президента Украины;

уполномоченные Президента Украины;

представители Президента Украины;

Кабинет Президента Украины;

Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины.

Кроме того, будет создан ряд директоратов по разным направлениям и режимно-секретный департамент.

Также предусмотрено создание комиссии по реорганизации Администрации Президента. Председателем комиссии назначен заместитель Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины Игорь Стасенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.