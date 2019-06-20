Вместо АП будет создан Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины.
Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.
Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины", - говорится в Указе № 417/2019.
Также документом установлено структур Офиса Президента:
Кроме того, будет создан ряд директоратов по разным направлениям и режимно-секретный департамент.
Также предусмотрено создание комиссии по реорганизации Администрации Президента. Председателем комиссии назначен заместитель Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины Игорь Стасенко.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.