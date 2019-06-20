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Четверг, 20.06.2019
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Вместо АП будет создан Офис Президента

Вместо АП будет создан Офис Президента
14:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Администрация Президента

Новости Украины: Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса Президента вместо Администрации Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины.

Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины", - говорится в Указе № 417/2019.

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Также документом установлено структур Офиса Президента:

  • Руководитель Офиса Президента Украины;
  • Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;
  • заместители Руководителя Офиса Президента Украины;
  • Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
  • Первый помощник Президента Украины;
  • помощники Президента;
  • советники Президента;
  • Пресс-секретарь Президента Украины;
  • уполномоченные Президента Украины;
  • представители Президента Украины;
  • Кабинет Президента Украины;
  • Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины.

Кроме того, будет создан ряд директоратов по разным направлениям и режимно-секретный департамент.

Также предусмотрено создание комиссии по реорганизации Администрации Президента. Председателем комиссии назначен заместитель Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины Игорь Стасенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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АП, Указ президента, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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