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Парубий принял поверенного в делах США Тейлора: что обсуждалось

Парубий принял поверенного в делах США Тейлора: что обсуждалось
17:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Рада

Новости Бизнеса: Председатель Рады Андрей Парубий обсудил с Тейлором финансовую поддержку украинской армии и противодействие строительству "Северного потока-2".

Финансовая помощь США украинской армии позволяет не только укрепить сектор безопасности, но имеет важное символическое значение, подчеркнул председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с временным поверенным по делам США в Украине Уильямом Тейлором.

"Нам было бы очень трудно удержать российскую агрессию если бы не постоянная твердая поддержка США как в международном, так и в двухстороннего измерении. И заключительное решение Палаты представителей о выделении Украине 700 млн долларов стало очередным подтверждением нашего стратегического партнерства", - сказал спикер.

Он поблагодарил США за стратегическую помощь, которую Украина получает в последние годы. "Очень важно, что, в том числе, Министерство обороны уже выделило 250 млн долларов для Вооруженных Сил Украины, для военно-морского флота. Это позволит нам существенно укрепить украинский сектор безопасности, но это также важный символический акт", - сказал Парубий.

Кроме того, он подчеркнул, что для Киева в гибридной агрессии РФ очень важным является фактор энергетики, при помощи которого Москва на протяжении многих десятилетий шантажировала соседние государства. "Потому для нас была очень принципиальной позиций относительно "Северного потока-2", относительно санкций в связи с реализацией этого проекта", - подчеркнул Парубий.

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В свою очередь Тейлор в контексте выделения финансовой помощи украинскому оборонному сектору отметил, что конгресс США гордится тем, что предоставляет Украине "еще больше поддержки", а также поддерживает ее больше, чем другие учреждения в Вашингтоне.

"Вы упомянули очень важную тему "Северного потока – 2". Мы разделяем ваши беспокойства относительно этого проекта. В частности в Конгрессе, я имею в виду прежде всего Сенат, продвигается рассмотрение законодательного акта, который направлен на противодействие строительства этого проекта. И как мне приходилось слышать и видеть воочию здесь сейчас время принятия исторически важных решений для Украины, время для того, чтобы двигаться вперед", - сказал Тейлор.

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Украина, США, Андрей Парубий, Северный поток-2, Уильям Тейлор.
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