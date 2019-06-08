Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности

Новости Украины: Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

На X сессии Межпарламентской ассамблее (МПА) Верховной Рады Украины, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши было принято решение о создании в рамках МПА еще одного комитета – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

X сессия МПА в субботу завершила свою работу в Киеве. Решение о создании Комитета по вопросам сотрудничества в сфере безопасности было принято единогласно, сообщается на сайте Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что создание нового комитета предоставит возможность более эффективно отвечать на вызовы, которые стоят перед Украиной, Польшей, Литвой.

На Х Сесії Міжпарламентської асамблеї України, Литви і Польщі створено новий Комітет МПА – з питань безпеки pic.twitter.com/gTzEYuPYZq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 8 июня 2019 г.

Парубий сообщил, что следующая сессия МПА пройдет в 2020 году в Польше.