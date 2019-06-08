Украина подписала стратегию на вступление в ЕС в 2025 и 2027 годах

Новости Украины: Состоялось подписание плана действий, которым определяется стратегия действий для вступления в ЕС в периоде 2025-2027 годов.

Окном возможности вступления Украины в ЕС является период 2025 и 2027. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время брифинга по итогам Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, передает УНН.

"Документом, который мы подписали, был наш общий план действий на следующий период. Среди этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025 и 2027 - стратегии плана на пути Украины в ЕС. Мы совместно определили, что собственно период 2025 и 2027 мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС, потому что с 2025 по 2027 год будет председательствовать Польша, а с 2027 по 2029 годы будет председательствовать Литва. Мы отметили, что этот период и является окном возможности вступления Украины в ЕС", - сообщил Парубий.

Щойно ми підписали підсумковий документ Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради @verkhovna_rada , Сеймасу Литви @LRSeimas та Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat У цьому документі Польща і Литва декларує підтримку України на шляху до членства у #НАТО і #ЄС pic.twitter.com/XeROjgbAdk — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 июня 2019 г.

Он добавил, что была разработана стратегия шагов, которые необходимо сделать, чтобы в 2025-2027 годах Украина могла выйти на конечное и заключительное решение.