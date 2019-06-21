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На субсидии в этом году было потрачено в 2,4 раза больше

На субсидии в этом году было потрачено в 2,4 раза больше
18:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 5 мес.-2019 увеличились на 52%.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-мае 2019 года составила 842 млн грн, что на 52%, или на 288,3 млн грн, выше показателя января-мая 2018 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 2 млн 159,6 тыс. семей, что составляет 99,4% общего количества обратившихся за ними и в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в мае 2019 года уменьшился на 45,5% по сравнению с маем 2018 года и составил 91,8 грн.

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Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

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ЖКХ, Госстат, Субсидии, Комуналка.
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