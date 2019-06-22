Скачать
Суббота, 22.06.2019
Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев
За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев
Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей

Порошенко: Не госпоже Тимошенко комментировать газовые вопросы

Порошенко: Не госпоже Тимошенко комментировать газовые вопросы
09:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Информация о продаже или изменении собственности украинской ГТС не соответствует действительности.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркивает, что против него лично не открыто ни одного уголовного производства, только фактовые дела.

"По факту открыто несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина", сообщает сайт "Европейской солидарности".

В частности, среди таких дел он назвал обращение лидера ВО "Батькивщина", экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по поводу ситуации с газотранспортной системой (ГТС) страны.

"…обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не госпоже Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем в $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства", - отметил Порошенко.

При этом он заверил, что информация о продаже или изменении собственности украинской ГТС – "точно ложь и точно не соответствует действительности".

Пятый президент упомянул также уголовное дело о том, что он как верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. "Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ президента Украины, было освобождено 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени", - сказал Порошенко.

Кроме того, он назвал уголовное дело, открытое по факту приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя. "Некоторые беглецы, которые пять лет скрывались за границей, уже после завершения моих полномочий вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за этот приказ открыть второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением, потому что на посту президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось, 21 июня Тимошенко заявила, что партия обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления – доведении до искусственного банкротства украинской ГТС. По ее словам, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр досудебных расследований.

Тимошенко указала, что пятый президент Украины Петр подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверял, что не допустит приватизации газотранспортной системы Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, ГТС, Петр Порошенко, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
03 Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы
04 Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В двух областях Украины остаются подтопленными 50 домохозяйств
В Украине остаются подтопленными 50 домохозяйств
Штаты ввели новые санкции против Ирана
Штаты ввели новые санкции против Ирана
Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
Погода на 23 июня
Рецепт дня: яблочные драники
Рецепт дня: яблочные драники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь