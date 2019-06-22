Порошенко: Не госпоже Тимошенко комментировать газовые вопросы

Новости Бизнеса: Информация о продаже или изменении собственности украинской ГТС не соответствует действительности.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркивает, что против него лично не открыто ни одного уголовного производства, только фактовые дела.

"По факту открыто несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина", сообщает сайт "Европейской солидарности".

В частности, среди таких дел он назвал обращение лидера ВО "Батькивщина", экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по поводу ситуации с газотранспортной системой (ГТС) страны.

"…обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не госпоже Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем в $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства", - отметил Порошенко.

При этом он заверил, что информация о продаже или изменении собственности украинской ГТС – "точно ложь и точно не соответствует действительности".

Пятый президент упомянул также уголовное дело о том, что он как верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. "Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ президента Украины, было освобождено 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени", - сказал Порошенко.

Кроме того, он назвал уголовное дело, открытое по факту приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя. "Некоторые беглецы, которые пять лет скрывались за границей, уже после завершения моих полномочий вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за этот приказ открыть второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением, потому что на посту президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось, 21 июня Тимошенко заявила, что партия обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления – доведении до искусственного банкротства украинской ГТС. По ее словам, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр досудебных расследований.

Тимошенко указала, что пятый президент Украины Петр подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверял, что не допустит приватизации газотранспортной системы Украины.