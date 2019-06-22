Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей

Новости Бизнеса: Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к сбою в электроснабжении городов Украины.

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова внештатного советника министра энергетики и угольной промышленности Сергея Чеха.

Он сообщил, что: “Электроэнергия будет подаваться потребителям своевременно и в необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынке не создает”.

Советник министра энергетики также подчеркнул: реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии, дефицита в энергосистеме не будет.

“Не будет проявлений недостатка электроэнергии, приведет или к технологическим расстройств, или плановых отключений потребителей”, — добавил Чех.

1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины “О рынке электроэнергии”, что является вторым этапом энергореформы. Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя