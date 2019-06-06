Как запуск рынка электроэнергии повлияет на инфляцию: пояснение НБУ

Новости Бизнеса: Запуск рынка электроэнергии окажет слабое влияние на уровень инфляции.

Нацбанк Украины (НБУ) затрудняется точно оценить влияние запуска новой модели рынка электроэнергии с 1 июля, однако отмечает незначительное влияние этого фактора на инфляцию из-за низкой доли электроэнергии в структуре потребительской корзины.

"Будет ли этот рынок (электроэнергии) функционировать с 1 июля, все еще остается открытым (вопросом - ред.). Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году с июля цены вырастут на 25%, и это будет влиять 0,2 процентных пункта (п.п.) на инфляцию, поскольку доля электроэнергии – около или меньше процента" – сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг.

Он добавил, что в обновленном макропрогнозе 25 июля этого года НБУ может дать более четкую информацию.

В то же время он еще раз указал, что даже если рост тарифов превысит 25%, это особо не повлияет на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля этой составляющей незначительна.

Как сообщалось, регулятор энергорынка НКРЭКУ допускает рост цен на электроэнергию для небытовых потребителей на 40-50% после запуска новой модели рынка с 1 июля. Ряд экспертов, которых поддержали международные доноры, предложил отложить запуск рынка на три месяца для лучшей подготовки, однако в Верховной Раде пока отсутствуют голоса для принятия такого решения.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о необходимости ввести рынок в намеченные сроки с 1 июля, утверждая, что правительство приняло все меры, чтобы цены на электроэнергию для населения остались прежними.