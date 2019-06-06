Скачать
Четверг, 06.06.2019
Делегация РФ в Гааге ожидает от Зеленского разрешения разногласий
Делегация РФ в Гааге ожидает от Зеленского разрешения разногласий
Парламент не поддержал отставку Полторака
Парламент не поддержал отставку Полторака
Хоккеист Даниленко стал первым украинцем, выбранным на драфте NAHL
Хоккеист Даниленко стал первым украинцем, выбранным на драфте NAHL
Вознесение Господне 2019: лучшие поздравления на украинском языке
Вознесение Господне 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Как запуск рынка электроэнергии повлияет на инфляцию: пояснение НБУ

Как запуск рынка электроэнергии повлияет на инфляцию: пояснение НБУ
15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Запуск рынка электроэнергии окажет слабое влияние на уровень инфляции.

Нацбанк Украины (НБУ) затрудняется точно оценить влияние запуска новой модели рынка электроэнергии с 1 июля, однако отмечает незначительное влияние этого фактора на инфляцию из-за низкой доли электроэнергии в структуре потребительской корзины.

"Будет ли этот рынок (электроэнергии) функционировать с 1 июля, все еще остается открытым (вопросом - ред.). Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году с июля цены вырастут на 25%, и это будет влиять 0,2 процентных пункта (п.п.) на инфляцию, поскольку доля электроэнергии – около или меньше процента" – сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг.

Он добавил, что в обновленном макропрогнозе 25 июля этого года НБУ может дать более четкую информацию.

Премьер о запуске энергорынка: Вся нормативная база будет принята

В то же время он еще раз указал, что даже если рост тарифов превысит 25%, это особо не повлияет на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля этой составляющей незначительна.

Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября

Как сообщалось, регулятор энергорынка НКРЭКУ допускает рост цен на электроэнергию для небытовых потребителей на 40-50% после запуска новой модели рынка с 1 июля. Ряд экспертов, которых поддержали международные доноры, предложил отложить запуск рынка на три месяца для лучшей подготовки, однако в Верховной Раде пока отсутствуют голоса для принятия такого решения.

СБУ обратилась к Раде с предупреждением об энергорынке

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о необходимости ввести рынок в намеченные сроки с 1 июля, утверждая, что правительство приняло все меры, чтобы цены на электроэнергию для населения остались прежними.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Энергорынок, Дмитрий Сологуб, НКРЭКУ, Рынок электроэнергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
03 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ Грицака
Рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ Грицака
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
НБУ не будет менять учетную ставку
НБУ не будет менять учетную ставку
&quot;Украинская идентификация&quot;: в Киеве открылась художественная выставка церковных росписей
"Украинская идентификация": в Киеве открылась художественная выставка церковных росписей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь