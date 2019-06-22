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Представитель Госдепа США по вопросам энергетики прибыл в Украину

Представитель Госдепа США по вопросам энергетики прибыл в Украину
19:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Накануне ввода нового рынка электроэнергии в Киев прибыл представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов.

В Киев для обсуждения с представителями украинской власти и бизнеса важности проведения реформ в сфере энергетики прибыл главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

"Приветствуем в Киеве главного заместителя руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кента Логсдона, который прибыл для обсуждения важности энергетических реформ с представителями украинской власти и бизнеса", - сказано в сообщении.

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине Проект энергетической безопасности. Об этом сообщила директор Миссии USAID.

За этот период USAID направит на реализацию проекта в украинском энергетическом секторе 85 миллионов долларов. Основные аспекты работы, согласно программе, - это рынки электроэнергии, природного газа, централизованного теплоснабжения и возобновляемых источников энергии. В данный момент эта программа является самой крупной для USAID в Украине.

По словам директора агентства, это доказывает готовность США к обеспечению энергетической безопасности украинского государства. 1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС).

Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей

Для своевременного запуска рынка, Кабинетом Министров Украины на базе государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" созданы 2 госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

Ранее сообщалось, что USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

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Энергетика, USAID, Госдеп США, Кент Логсдон.
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