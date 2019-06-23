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ЕС и Болгария договорились о создании газового хаба возле Варны

ЕС и Болгария договорились о создании газового хаба возле Варны
09:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер одобрили создание газового хранилища-распределителя "Балкан" возле города Варна.

Премьер-министр Болгарии Борисов и глава Еврокомиссии Юнкер одобрили создание газохранилища-распределителя близ города Варна. Об этом информирует BgNews.

"Премьер Болгарии Бойко Борисов и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделали совместное заявление об одобрении создания газового хранилища-распределителя "Балкан" близ Варны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пресс-служба правительства Болгарии охарактеризовала эту инициативу как "беспрецедентное открытие болгарского газового рынка".

"Мы хотим, чтобы энергии было достаточно, как Болгарии, так и всей Европе. Приветствуем такое положительное развитие, которое привело к открытию газового рынка для пользы потребителей в Болгарии и в Юго-Восточной Европе. Моя комиссия благосклонна к Болгарии и поддержит создание регионального газового хаба - в этом вопросе мы единодушны с болгарским правительством", - цитирует издание Юнкера.

Напомним, иностранных граждан могут лишать гражданства, которое они получили в Болгарии в обмен на инвестиции в случае, если будет установлено, что они не инвестировали в экономику страны. Сообщается, что согласно результатам проверки, которая была проведена с 2013 по 2018 годы, гражданство Болгарии получили около 40 000 иностранцев. Отмечается, что среди этих граждан есть люди, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции, но за 5 лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии.

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ЕС, Болгария, Создание, Балкан, Газовое хранилище-распределитель.
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