Из-за аномальной жары украинцам могут аварийно отключать электроэнергию

Новости Бизнеса: В связи с установившейся аномальной жарой на территории Украины, "Укрэнерго" предупреждает о возможных аварийных отключениях электроэнергии.

В Украине из-за аномальной жары могут аварийно отключать электроэнергию. В последние две недели сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии, из-за чего возможно аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Отмечается, что пик потребления мощности в системе составил 17935 мегаватт, и для обеспечения баланса при повышении температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

Однако в текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - "Центрэнерго") суммарной установленной мощностью 2857 мегаватт.

За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - "Центрэнерго", 1 - "Донбассэнерго" и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 мегаватт.

При повышении температуры воздуха, сохранении тенденции к выводу блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация.

"Это значит, что у "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что решить вопрос может ускорение выведения из ремонтов Трипольской, Змиевской ТЭС ("Центрэнерго") и Славянской ТЭС ("Донбассэнерго") или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности, на Криворожскую и Луганскую ТЭС ("ДТЭК Энерго"). Также сообщается, что "Укрэнерго" уже обратилось в Совет нацбезопасности и обороны с соответствующим письмом, поскольку от оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.