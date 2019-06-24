В РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года при условии решения имеющихся судебных споров, уверяют в Москве. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - цитирует агентство представителя российского правительства.
Приходько также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам - и это, по его словам, "касается как Украины, так и других стран".
Ранее сообщалось, что объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 30% готовы к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов, при этом готовность объектов водопоставки составляет 30-33%.