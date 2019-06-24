В РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Новости Бизнеса: Представитель правительства РФ заявил, что Москва готова сохранить транзит российского газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях.

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года при условии решения имеющихся судебных споров, уверяют в Москве. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - цитирует агентство представителя российского правительства.

Приходько также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам - и это, по его словам, "касается как Украины, так и других стран".

Ранее сообщалось, что объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 30% готовы к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов, при этом готовность объектов водопоставки составляет 30-33%.