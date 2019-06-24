Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ
Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ
Политсила "Рух новых сил" Саакашвили анонсировала сборы у здания ЦИК
Партия Саакашвили соберется возле здания ЦИК
Фонсека прибыл в Рим на презентацию в Роме
Фонсека прибыл в Рим на презентацию в Роме
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

В РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

В РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
10:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Представитель правительства РФ заявил, что Москва готова сохранить транзит российского газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях.

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года при условии решения имеющихся судебных споров, уверяют в Москве. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - цитирует агентство представителя российского правительства.

Приходько также заверил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам - и это, по его словам, "касается как Украины, так и других стран".

Ранее сообщалось, что объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 30% готовы к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов, при этом готовность объектов водопоставки составляет 30-33%. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Газпром, Нафтогаз Украины, РФ, Транзит газа, Судебные споры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
03 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
04 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
05 Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Итоги дня 23 июня: КиевПрайд, отказы ЦИК, решение ПЦУ и новые протесты в Тбилиси
Главные новости за 23 июня
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь