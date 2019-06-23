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В Минрегионе рассказали, что Украина готова к зиме на 30%

В Минрегионе рассказали, что Украина готова к зиме на 30%
15:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Заместитель министра регионального развития доложил, что объекты теплопоставляющих предприятий Украины пока подготовились к отопительному сезону лишь на 30%.

Объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 30% готовы к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов, при этом готовность объектов водопоставки составляет 30-33%, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк.  Об этом он сказал в ходе селекторного совещания по подготовке Украины к новому отопительному сезону.

"Объекты теплопоставки на сегодня готовы к следующему отопительному сезону на 30%. Подготовлены 6014 котельных", - сообщил Кругляк. По его словам, уже было сделано 76 капитальных ремонтов котельных и теплотрасс. На эти цели было использовано 415 млн грн. Также Кругляк сообщил, что готовность объектов водопоставки к отопительному сезону составляет 30-33%. По его словам, подготовлены 615 водопроводно-насосных станций, 82 очистных сооружения, и не только. На 15 июня освоено 450 млн грн, а это 44% от всего объема выделенных средств, отметил чиновник.

"На 15 июня комплексно к зиме подготовлены 46 972 дома, а это 30% от плана. Подготовка объектов социально-культурного назначения, в том числе это учреждения образования и охраны здоровья, - здесь подготовлено около 30%, и мы продолжаем работы. По жилому фонду уже потрачено на подготовку 559 млн грн. Через месяц мы будем иметь более полную картину, уделяя наибольшее внимания учебным заведениям", - отметил Кругляк.

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Замминистра сообщил, что всего уже на подготовку отопительного сезона потрачено 3,124 миллиарда гривен, а это 25% от запланированного объема средств. Согласно планам областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, в местных бюджетах будет выделено на подготовку к отопительному сезону около 13 млрд гривень.

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Все по теме:

Минрегион, Подготовка, Отопительный сезон 2019-2020, Теплопоставляющие предприятия Украины.
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