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Среда, 19.06.2019
Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине
Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине
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Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине

Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине
12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам на следующее заседание подготовить документ о предельных ценах на тепло и горячую воду.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам подготовить к следующему заседанию правительства документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции относительно того, чтобы вынести на следующее заседание Кабмина решение относительно установления экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал глава правительства в ходе заседания Кабмина в среду.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением правительства от 5 июня она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м, что на 7,3% меньше по сравнению с маем. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн.

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Все по теме:

Горячая вода, Тепло, Владимир Гройсман, Отопительный сезон 2019-2020, Предельные цены.
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