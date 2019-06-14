В июне цена на газ для потребителей будет снижена на 436 грн

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" снизит цену газа для населения в июне на 7,3% - до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением правительства от 5 июня она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м, что на 7,3% меньше по сравнению с маем сообщила пресс-служба компании.

«Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем», - сказано в сообщении.

Сообщается, что конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для соответствующего обл- или горгаза. Отмечается, что поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Также в сообщении пресс-службы приводятся слова главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, который в очередной раз выразил надежду, что правительство в ближайшее время примет решение о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа.

«Весной этого года аналитическая служба ”Нафтогаза” предоставила выводы о том, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке – откуда мы импортируем газ и где у нас самые крупные партнеры. Тогда же мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на прежнем уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов, как это можно сделать корректно – один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне», – цитирует Коболева пресс-служба.

Отмечается, что постановление правительства от 5 июня предусматривает, что «Нафтогаз» для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за предыдущий месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену, согласно постановлению правительства №867 от 19 октября 2018 года. Компания выбирает из них самую низкую. Самой низкой оказалась цена на Украинской энергетической бирже – она и определила цену на июнь.

«Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом, благодаря чему потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением полной отмены ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа», – подытожил Андрей Коболев.