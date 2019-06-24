Согласован ветсертефикат для экспорта "молочки" из Украины в Саудовскую Аравию

Новости Бизнеса: Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификат на экспорт украинского молока и молочных продуктов.

Украина и Королевство Саудовская Аравия согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта украинского молока и молочных продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Королевства Саудовская Аравия согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта молока и молочной продукции из Украины в Королевство Саудовская Аравия", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификаты для экспорта украинской говядины.

В 2017 году Украина и Саудовская Аравия подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.