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Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение

Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что повышение получат те пенсионеры, у которых имеется большой стаж, но были небольшие заработные платы.

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами на постоянной основе с 1 июля, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Полтора года назад - в январе 2018 года, в Мариуполе - я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались - и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", - сказал Гройсман на рабочем совещании в Кабмине в понедельник.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", - заверил он.

Таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знает, как повысить минималку до $300. Экономика Украины может расти вдвое быстрее при условии сохранения темпов начатых реформ. Он напомнил, что когда пришел работать в правительство, зарплата была 50 долларов, а сейчас уже 150 долларов.

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Все по теме:

Кабинет Министров Украины, Пенсионеры, Владимир Гройсман, Большой стаж, Повышение пенсий с 1 июля 2019 года в Украине, Маленькие зарплаты.
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