Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов

Новости Бизнеса: Гройсман заявил, что знает, как повысить минималку до $300.

Экономика Украины может расти вдвое быстрее при условии сохранения темпов начатых реформ.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Ривне 1", сообщает Правительственный портал.

"Сейчас нельзя сворачивать реформы - это важно. Мы можем расти вдвое быстрее. И все, что даст экономика, реинвестировать в жизнь людей", - отметил глава правительства.

Он сказал, что сделано много, но впереди много работы.

"Я пришел работать в правительство, минимальная зарплата была 50 долларов. Сейчас 150 долларов. Это много? Нет, мало. Меня можно за это критиковать? Да. Но я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов. Я знаю и делаю. Аналогично с пенсиями. Я не помню ни одного украинского правительства, которое за полтора года сделало два перерасчета пенсий, причем один уже в автоматическом режиме. И я знаю, что у меня есть долг перед людьми, которые имеют большой стаж, но в свое время получали маленькие зарплаты. Им надо помочь. И здесь надо еще поработать", - сказал Премьер-министр.

По его словам, изменения происходят фундаментальные.

"Например, дороги. Мы начали активно строить дороги с 2017 года. За этот период мы построили 6800 км дорог. За предыдущие 10 лет суммарно построили меньше. Сейчас это надо продолжать. У нас есть стратегия - объединить областные центры между собой качественными дорогами. Стратегия рассчитана на 5 лет. Поэтому у нас есть еще три года, за которые можно инвестировать средства, чтобы и дальше появлялись новые дороги", - сказал Гройсман.