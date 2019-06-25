Смолий: диалог с МВФ состоится после выборов

Новости Бизнеса: Яков Смолий утверждает, что переговоры с МВФ относительно новой программы для Украины могут состояться не раньше, чем пройдут парламентские выборы.

Глава Национального банка Украины прокомментировал сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках обсуждения условий кредитной программы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Яков Смолий подтверждает, что переговоры по данному вопросу еще не могут быть начаты, поскольку на это не настроены представители фонда.

"Думаю. консультации по новой программе, так, как говорили представители фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования Правительства", - сказал глава ведомства.

Тем не менее, в НБУ постоянно работают с МВФ. Об этом также говорила и Министр финансов Оксана Маркарова. Ранее она сообщила, что переговоры о новой кредитной программе для Украины непрерывно ведутся с представителями Международного валютного фонда.

Разработка программы охватывает три года.