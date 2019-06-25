В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а с 25 октября в обращение будет введена новая банкнота номиналом 1 тысяча гривен.

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту нового наивысшего номинала – 1 тысяча гривень", - сказал Смолий.

Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября. После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется шесть номиналов монет и 12 номиналов банкнот", - сказал Смолий.

Кроме того, Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Как сообщил глава НБУ на брифинге во вторник, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.

Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из оборота монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни. В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа.

Напомним, Национальный банк Украины выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Замена банкнот в обращении номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты соответствующих номиналов позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.