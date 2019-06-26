Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично

Новости Бизнеса: Нефьодов считает реалистичным полноценный запуск таможенной службы через 2,5 месяца.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.

"До этого (старта - Ред.) - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.