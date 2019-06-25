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Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов

Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приняла решение рекомендовать Кабинету министров назначить первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы новой Государственной таможенной службы (ГТС).

Соответствующее решение комиссия приняла по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность - собеседования, состоявшегося во вторник.

Очерчивая свои приоритеты на должности главы ГТС в ходе собеседования, Нефьодов отметил, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы".

По мнению Нефьодова, за несколько месяцев невозможно побороть контрабанду, однако он назвал несколько шагов, которые могли бы начать борьбу на этом пути.

"Я буду работать над тем, чтобы на территории таможен не стояли все правоохранительные органы, каждый из которых является слабым звеном", - сказал он.

В то же время Нефьодов отметил необходимость сотрудничества с таможнями других стран, открытия таможенных реестров.

"Как я построил для себя работу в Министерстве экономразвития. Конечно, встречаться я с каждым (представителем бизнеса - Ред.) не могу, да и не хочу… Почему я отвечаю на месседжи в "Фейсбуке" - не из тщеславия, а чтобы знали подчиненные, что каждый может мне написать, что если случится какая-то неприятность, до меня информация эта дойдет… Но должен быть канал обратной связи", - сказал Нефьодов, уточнив, что, в то же время, налаживание такого канала для него не является приоритетом.

Помимо Нефьодова, в финальном этапе конкурса принимали участие руководитель ГО "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований Андрей Саварец, а также проректор по научной части Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш.

Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, 2016 года - первого замминистра.

35-летний Нефьодов с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и имеет степень магистра по специальности «Экономическая теория». В 2003-2006 годах работал аналитиком по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.

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В 2006-2010 годах работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента.

В 2010 году он стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity.

Свободно владеет английским языком.

Как сообщалось, 24 июня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы ГТС. Блокирование конкурса продлилось более двух месяцев.

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ГТС, Кабмин, Государственная таможенная служба, Максим Нефодов.
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