Аласания решил уйти с поста председателя правления НОТУ

Новости Украины: Аласания ушел с должности председателя правления НОТУ.

Зураб Аласания уволился с должности председателя правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

"Решение Наблюдательного совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Но, по его словам, "это не значит, что мы сдаем позиции".

"Это означает, что мы соблюдаем закон. То есть: решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). До того времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - написал Аласания.

Он заявляет, что в такой ситуации вариантов было два.

"Наблюдательный совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда, я мог бы примерить на себя клетчатое одеяло. Перший вариант - это не о Наблюдательном совете. Второй - это не про меня", - отметил Аласания.

"Поэтому с позиции председателя правления - иду. С сегодняшнего дня председателем правления общественного вещателя является член нашей команды Николай Чернотицкий, который до сих пор отвечал за филиалы Общественного. Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ОАО НОТУ Аласанией.

10 апреля 2017 года Аласания был избран наблюдательным советом ПАО НОТУ на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

19 июня Аласания сообщил, что Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном расторжении контракта с ним.