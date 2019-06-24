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Аласания решил уйти с поста председателя правления НОТУ

Аласания решил уйти с поста председателя правления НОТУ
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Аласания ушел с должности председателя правления НОТУ.

Зураб Аласания уволился с должности председателя правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

"Решение Наблюдательного совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Но, по его словам, "это не значит, что мы сдаем позиции".

"Это означает, что мы соблюдаем закон. То есть: решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). До того времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - написал Аласания.

Он заявляет, что в такой ситуации вариантов было два.

"Наблюдательный совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда, я мог бы примерить на себя клетчатое одеяло. Перший вариант - это не о Наблюдательном совете. Второй - это не про меня", - отметил Аласания.

"Поэтому с позиции председателя правления - иду. С сегодняшнего дня председателем правления общественного вещателя является член нашей команды Николай Чернотицкий, который до сих пор отвечал за филиалы Общественного. Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ОАО НОТУ Аласанией.

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10 апреля 2017 года Аласания был избран наблюдательным советом ПАО НОТУ на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

19 июня Аласания сообщил, что Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном расторжении контракта с ним.

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Суд, Зураб Аласания, НОТУ, Николай Чернотицкий.
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