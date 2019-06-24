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Суд рассмотрит иск партии Саакашвили к ЦИК 25 июня

Суд рассмотрит иск партии Саакашвили к ЦИК 25 июня
21:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд 25 июня рассмотрит иск "Руха новых сил" Саакашвили на отказ ЦИК в регистрации своих кандидатов на выборах Рады.

Шестой апелляционный административный суд 25 июня рассмотрит иск партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах Верховной Рады.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Руслан Чернолуцкий, заседание состоится во вторник, 25 июня, в 14:00.

Ранее в этот день лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили дал понять, что их политсила намерена обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов на внеочередных выборах в парламент. "Всё равно мы прорвемся, всё равно мы пойдем со своим списком на выборы, всё равно мы будем побеждать. (…) Всё получится у нас", - сказал он в видеообращении.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

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По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

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Суд, ЦИК, Михеил Саакашвили, Рух новых сил, Руслан Чернолуцкий, РНС.
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