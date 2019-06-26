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Кабмин обсудит запуск повышения пенсий с 1 июля

Кабмин обсудит запуск повышения пенсий с 1 июля
11:00 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: В среду, 26 июня, на заседании правительства министры обсудят запуск механизма повышения пенсий гражданам с большим стажем и небольшими зарплатами с 1 июля.

Кабинет министров в среду примет решение, которое позволит запустить механизм повышения пенсий гражданам с большим стажем и небольшими зарплатами уже с 1 июля. О повышении ранее сообщал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, на заседании Кабмина министры также согласуют некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

В планах - внесение изменений в правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, а также утверждение порядка взаимодействия Государственной авиационной службы с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности гражданской авиации.

Чиновники должны образовать территориальный орган Администрации Государственной пограничной службы.

Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение

Министр социальной политики Андрей Рева будет инициировать образование координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания детей, а также решение вопроса предоставления услуг лицам, пострадавшим от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола и насилия в отношении детей.

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Правительство, Кабмин, Обсуждение, Повышение пенсий, Большой стаж, Маленькие зарплаты.
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