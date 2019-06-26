Кабмин обсудит запуск повышения пенсий с 1 июля

Новости Бизнеса: В среду, 26 июня, на заседании правительства министры обсудят запуск механизма повышения пенсий гражданам с большим стажем и небольшими зарплатами с 1 июля.

Кабинет министров в среду примет решение, которое позволит запустить механизм повышения пенсий гражданам с большим стажем и небольшими зарплатами уже с 1 июля. О повышении ранее сообщал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, на заседании Кабмина министры также согласуют некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

В планах - внесение изменений в правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, а также утверждение порядка взаимодействия Государственной авиационной службы с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности гражданской авиации.

Чиновники должны образовать территориальный орган Администрации Государственной пограничной службы.

Министр социальной политики Андрей Рева будет инициировать образование координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания детей, а также решение вопроса предоставления услуг лицам, пострадавшим от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола и насилия в отношении детей.