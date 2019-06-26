Скачать
Среда, 26.06.2019
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби ее детей
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби ее детей

Грузия приглашает украинских туристов и обещает особенные условия

Грузия приглашает украинских туристов и обещает особенные условия
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: На фоне обострения грузинско-российских отношений посол Грузии в Украине призывает украинских туристов отдыхать в Грузии на лояльных условиях.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе призывает украинских туристов отдыхать в Грузии и обещает им лояльную ценовую политику грузинского бизнеса на фоне обострения отношений с Россией.

Об этом дипломат заявил в среду, 26 июня, на пресс-конференции на тему: "Отдохни в Грузии - поддержи Сакартвело" (Сакартвело - самоназвание Грузии - ред.).

"В прошлом году в Грузии отдохнуло 170 тыс. украинских туристов, это шестое место. Я хотел бы видеть у нас больше туристов из Украины, потому что к украинцам в Грузии особое отношение ... Конечно, падение курса лари (на фоне обострения отношений с Россией) является очень чувствительным вопросом, этого никто не скрывает, но рынок у нас свободный, экономика современная, поэтому колебания курса возможны. Также есть местный бизнес адекватно относится к политическим событиям. Я уверен, что цены на проживание и питание для украинских туристов в Грузии, исходя из высокого патриотического настроения, НЕ будут ощутимо расти. Я вас уверяю, что когда речь идет о туристах из дружественных стран, наши люди будут гибко подходить к ценовой политике", - сказал Думбадзе.

Порошенко призвал правительство снизить цены на авиарейсы в Грузию

Думбадзе сообщил, что лидеры стран Балтии, Польши и других государств заявили о поддержке туристического сезона в Грузии. Он сообщил, что на днях встречался с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и обратился к нему за поддержкой Грузии в этой ситуации. 

"Я хочу призвать туроператоров и авиаперевозчиков Украины и Грузии создать более приемлемые условия для украинских туристов. Я очень надеюсь, что многие украинцы, которые думали об отдыхе за рубежом, в этом летнем сезоне выберут нашу страну. В Грузии украинских туристов встречают широкой улыбкой и особым отношением. Я обращаюсь к грузинским туроператорам, владельцам гостиниц, абсолютно ко всем с призывом сделать специальные тарифы для украинцев. Приезжайте в Грузию, скажите, что посол Грузии обещал особые тарифы, и вы увидите то, что они обязательно это сделают", - убежден дипломат.

Думбадзе также отметил, что готовых формул решения имеющихся проблем не существует, поэтому в Грузии сейчас разрабатывают политику поддержки туристической отрасли в связи с запретом для российских авиакомпаний летать в страну. 

Напомним, что ранее, 22 июня, президент России Владимир Путин  подписал указ, запрещающий авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Грузия, Туризм, Гела Думбадзе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
04 Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня
05 Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Проведение выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Зеленский: С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном
Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь