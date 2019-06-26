Грузия приглашает украинских туристов и обещает особенные условия

Новости Бизнеса: На фоне обострения грузинско-российских отношений посол Грузии в Украине призывает украинских туристов отдыхать в Грузии на лояльных условиях.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе призывает украинских туристов отдыхать в Грузии и обещает им лояльную ценовую политику грузинского бизнеса на фоне обострения отношений с Россией.

Об этом дипломат заявил в среду, 26 июня, на пресс-конференции на тему: "Отдохни в Грузии - поддержи Сакартвело" (Сакартвело - самоназвание Грузии - ред.).

"В прошлом году в Грузии отдохнуло 170 тыс. украинских туристов, это шестое место. Я хотел бы видеть у нас больше туристов из Украины, потому что к украинцам в Грузии особое отношение ... Конечно, падение курса лари (на фоне обострения отношений с Россией) является очень чувствительным вопросом, этого никто не скрывает, но рынок у нас свободный, экономика современная, поэтому колебания курса возможны. Также есть местный бизнес адекватно относится к политическим событиям. Я уверен, что цены на проживание и питание для украинских туристов в Грузии, исходя из высокого патриотического настроения, НЕ будут ощутимо расти. Я вас уверяю, что когда речь идет о туристах из дружественных стран, наши люди будут гибко подходить к ценовой политике", - сказал Думбадзе.

Думбадзе сообщил, что лидеры стран Балтии, Польши и других государств заявили о поддержке туристического сезона в Грузии. Он сообщил, что на днях встречался с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и обратился к нему за поддержкой Грузии в этой ситуации.

"Я хочу призвать туроператоров и авиаперевозчиков Украины и Грузии создать более приемлемые условия для украинских туристов. Я очень надеюсь, что многие украинцы, которые думали об отдыхе за рубежом, в этом летнем сезоне выберут нашу страну. В Грузии украинских туристов встречают широкой улыбкой и особым отношением. Я обращаюсь к грузинским туроператорам, владельцам гостиниц, абсолютно ко всем с призывом сделать специальные тарифы для украинцев. Приезжайте в Грузию, скажите, что посол Грузии обещал особые тарифы, и вы увидите то, что они обязательно это сделают", - убежден дипломат.

Думбадзе также отметил, что готовых формул решения имеющихся проблем не существует, поэтому в Грузии сейчас разрабатывают политику поддержки туристической отрасли в связи с запретом для российских авиакомпаний летать в страну.

Напомним, что ранее, 22 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.