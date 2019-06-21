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Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию

Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию
23:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

МИД РФ рекомендует соотечественникам отказаться от поездок в Грузию.

Владимир Путин с 8-го июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

Об этом говорится в указе президента РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию. В сообщении ведомства, адресованного туроператорам и турагентствам, говорится, что это необходимо до нормализации обстановки в стране.

МИД РФ настоятельно рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок в Грузию из-за того, что там продолжаются протесты.

Напоминаем, поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, которая приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившее в стенах парламента.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и вечером в четверг митингующие попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Ближе к ночи для разгона людей полиция применила водометы и светошумовые гранаты.

По последней информации Минздрава Грузии, во время протеста пострадали 240 человек.

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Россия, Грузия, Самолет, РФ, Владимир Путин, Авиакомпания.
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