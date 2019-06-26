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Украина запретила ввоз автомобилей и вагонов из России

Украина запретила ввоз автомобилей и вагонов из России
17:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Украина запретила с 1 июля 2019 года импорт автомобилей, а с 1 марта 2020 года - железнодорожных вагонов из РФ.

Кабинет министров Украины запретил с 1 июля ввоз транспортных средств, а с 1 марта 2020 года - ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов из Российской Федерации.

Об этом говорится в тексте постановления Кабмина № 535 «О внесении изменений в перечень товаров, происхождением из Российской Федерации, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины», которое было сегодня опубликовано.

Как указано в документе, помимо указанных товаров, эмбарго распространяется с 1 июля 2019 года на сырье для изготовления цемента (клинкеры) и все готовые виды цемента, а также минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Как отметила в комментарии УНИАН партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко, по данным Государственной службы статистики Украины, общий объем импорта перечисленных позиций в Украину из РФ в 2018 году составил около 510 млн долл. США.

По словам Омельченко, расширение списка российских товаров, подпадающих под эмбарго в Украине – это ответ на ограничения, введенные российскими властями в апреле 2019 года. «Речь, в частности, идет о Постановлении Правительства РФ от 18 апреля 2019 года № 460-25 «О защитных мерах в торгово-экономических отношениях с Украиной.

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Это самое значительное за последние три года расширение списка запрещенных товаров, ввозимых из РФ. Примечательно, что меры были введены на основании предложений различных отраслевых ассоциаций и отдельных украинских производителей», - отметила она.

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По данным Государственной службы статистики Украины, общий объем импорта перечисленных позиций в Украину из РФ в 2018 году составил около 510 млн долл. США.

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Украина, Транспорт, РФ, Импорт, Автомобили, Железнодорожный транспорт, Запрет на ввоз.
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