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В Офисе Президента обсудили экономические проблемы Донбасса

В Офисе Президента обсудили экономические проблемы Донбасса
23:35 Ср, 26 Июнь 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Офисе Президента провели совещание по экономическим проблемам Донбасса.

В среду, 26 июня, в Офисе Президента Украины во время рабочего совещания обсудили экономические проблемы Донбасса.

Об этом информирует Администрация Президента Украины в Facebook.

"Сегодня в Офисе Президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника Президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса", - говорится в сообщении.

В ходе совещания был заслушан доклад эксперта по региональному развитию, председателя союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексея Стародубова, а также специалистов по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.

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Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами.

По результатам совещания принято решение о проведении экспертных встреч на регулярной основе для выработки конкретных действий в рамках стратегии Президента по развитию Донбасса.

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Донбасс, Олег Устенко, Сергей Шефир, Офис Президента.
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