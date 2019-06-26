В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)

Новости Украины: Сегодня успешно прошел первый этап разведения сил и средств в зоне ООС на участке № 1 "Станица Луганская".

Сегодня произошел первый этап разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская". "Это позволило улучшить позиции украинских подразделений" - заявил заместитель командующего Объединенных сил Украины Богдан Бондарь в официальном видеообращении.

"Сегодня мы начали первый этап (разведения сил и средств на участке № 1 "Станица Луганская" - ред.), который позволил нам улучшить позиции наших подразделений, который позволил нам в дальнейшем улучшить условия для перемещения наших украинцев, осуществляющих ежедневные переходы с одной стороны на другую. А также мы заставили противника отвести подразделения, которые находились на территории, которая должна контролироваться Украиной по Минской линию 19 сентября 2014", - сказал Бондарь.

По его словам, оставления позиций не произошло, украинские подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи и создают надлежащие условия для дальнейших действий по обороне и содержанию определенных позиций "Станица Луганская".

Напомним, сегодня в полдень украинские войска, под присмотром миссии ОБСЕ, отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская".

"В соответствии с решением о разведении сил на участке №1 "Станица Луганская", отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - заявили в штабе ООС.