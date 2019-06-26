Скачать
Среда, 26.06.2019
Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения
Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения
Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии
В ВРУ внесен законопроект об удешевлении электроэнергии
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх-2019
Украина обыграла Испанию на Европейских играх
MELOVIN зависим: украинский певец в подпольном покерном клубе
MELOVIN зависим: украинский певец в подпольном покерном клубе

В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)

В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)
21:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня успешно прошел первый этап разведения сил и средств в зоне ООС на участке № 1 "Станица Луганская".

Сегодня произошел первый этап разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская". "Это позволило улучшить позиции украинских подразделений" - заявил заместитель командующего Объединенных сил Украины Богдан Бондарь в официальном видеообращении.

"Сегодня мы начали первый этап (разведения сил и средств на участке № 1 "Станица Луганская" - ред.), который позволил нам улучшить позиции наших подразделений, который позволил нам в дальнейшем улучшить условия для перемещения наших украинцев, осуществляющих ежедневные переходы с одной стороны на другую. А также мы заставили противника отвести подразделения, которые находились на территории, которая должна контролироваться Украиной по Минской линию 19 сентября 2014", - сказал Бондарь.

По его словам, оставления позиций не произошло, украинские подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи и создают надлежащие условия для дальнейших действий по обороне и содержанию определенных позиций "Станица Луганская".

Напомним, сегодня в полдень украинские войска, под присмотром миссии ОБСЕ, отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская".

"В соответствии с решением о разведении сил на участке №1 "Станица Луганская", отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Командующий ООС обсудил ситуацию на Донбассе с председателем СММ ОБСЕ в Украине

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - заявили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Станица-Луганская, Разведение сил, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня
04 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
05 Приметы и обряды на 26 июня - День святой Акулины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)
В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)
Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США
Гройсман: Украина и США расширяют сотрудничество
Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
Развод - не помеха: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике
Развод - не помеха: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь