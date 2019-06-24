Командующий ООС обсудил ситуацию на Донбассе с председателем СММ ОБСЕ в Украине

Новости Украины: Командующий ООС обсудил прекращение огня на Донбассе с главой миссии ОБСЕ.

Командующий операции Объединенных сил Александр Сирский проинформировал председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика о ситуации с безопасностью на линии разграничения.

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский встретился с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господином послом Яшаром Халитом Чевиком. Во время встречи командующий ООС проинформировал посла Яшара Халита Чевика о текущем состоянии безопасности ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также о ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарную поддержку гражданского населения, ситуацию относительно минной безопасности в районе ответственности и т.д. ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

В пресс-службе напомнили, что Яшар Халит Чевик занял пост председателя СММ ОБСЕ в Украине 1 июня 2019 года по назначению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака.