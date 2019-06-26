Отвод войск: В Станице Луганской украинские войска отошли назад

Новости Украины: На территории Станицы Луганской состоялся отвод украинских войск под присмотром представителей ОБСЕ.

Сегодня, 26 июня, около полудня был совершен отвод войск ВСУ от позиции, которая находилась вблизи КППВ "Станица Луганская". ОБ этом сообщается на соцстранице штаба ООС.

Представители ОБСЕ, которые наблюдали за процессом отвода солдат, были по две стороны "баррикад". После сигнала украинские войска отступили от указанных позиций. За этим также наблюдал и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.

Отмечается также, что это первый этап отвода войск от окраин Станицы. пока неизвестно, действительно ли отступили от занятых позиций сторона противника.

"Практическое выполнение требований Минского процесса относительно мер разведения сторон на данном участке №1 «Станица Луганская» планировалось осуществить еще с 2016 года", - сообщает УНИАН.

Процедура отвода будет длиться 27 и 28 июня. Дополнительное время дадут на официальное заявление о разведение сил и проведение инспектирования СММ ОБСЕ, а также объявление результатов процедуры отвода.