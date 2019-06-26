Сотрудники ГПСУ не пустили в Украину депутата Госдумы РФ

Новости Украины: Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в Украину депутата Госдумы РФ, который 25 июня прилетел из Риги в аэропорт "Борисполь".

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну российского политика, который 25 июня прилетел рейсом из Риги в аэропорт "Борисполь".

"Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ. Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в среду.

Гражданина РФ не пропустили через государственную границу и возвратили обратным рейсом. В сообщении не указана фамилия депутата Госдумы РФ. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, речь идет об Эдуарде Маркине, депутате Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит обжалование полномочий российской делегации. Обжалование рассматривается сразу по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии.Обжалование с содержательными основаниями возбудила представитель делегации Грузии Нино Гогуадзе. Она подчеркнула, что Россия продолжает постоянно не придерживаться своих обязательств.