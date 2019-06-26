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Возвращение России: ПАСЕ рассмотрит обжалования со стороны Украины и Грузии

Возвращение России: ПАСЕ рассмотрит обжалования со стороны Украины и Грузии
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Сегодня ПАСЕ рассмотрит обжалования полномочий российской делегации.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит обжалование полномочий российской делегации.

Обжалование рассматривается сразу по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии.

Председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее Владимир Арьев нарушил обжалования по процедурным основаниям. Он подчеркнул, что полномочия российских парламентариев являются сомнительными, ведь они избирались, в том числе, с учетом противоправного голосования на территории оккупированного Крыма.

Обжалование с содержательными основаниями возбудила представитель делегации Грузии Нино Гогуадзе. Она подчеркнула, что Россия продолжает постоянно не придерживаться своих обязательств.

США против возвращения российской делегации в ПАСЕ

Соответствующий доклад с выводами комитетов ПАСЕ по вопросам мониторинга и регламента Ассамблея рассмотрит во второй половине дня среды.

До момента ратификации (или нет) полномочий, члены российской делегации временно сохранят все права, за исключением голосования за свои полномочия.

Как сообщалось ранее, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая предусматривает безусловное возвращение России в Ассамблею.

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ПАСЕ, Россия, Грузия, Владимир Арьев, Нино Гогуадзе.
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