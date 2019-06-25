США против возвращения российской делегации в ПАСЕ

Новости Украины: Поверенный США в делах Украины подчеркну, что Совет Европы не должен принимать в свои ряды подсанкционную страну.

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов россиянам, против которых ЕС и США ввели санкции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Тейлор сказал на брифинге в Киеве во вторник.

Дипломат подчеркнул: хотя США не является членом Совета Европы, они выступали против возвращения российской делегации в ПАСЕ и четко выражали свою позицию.

"Наша точка зрения заключается в том, что если россияне возвращаются, то они не должны направлять, а Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Европейского Союза", - заявил Тейлор.

По его словам, США также были поражены усилиями украинской делегации, направленными на блокирование возвращения россиян в ПАСЕ.

Как сообщалось, минувшей ночью решением ПАСЕ существующий механизм санкций отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях российской делегации или наложить на нее мелкие санкции.

Россия подала председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, который находится под санкциями ЕС, до назначения на должность вице-президента ПАСЕ.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ, заявил, что вполне вероятно так называемые "депутаты" оккупированного Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи в составе делегации России.