Маас напомнил РФ о взносах в ПАСЕ, но "забыл" об обязательствах по Украине

Новости Украины: Глава МИД Германии напомнил РФ о необходимости уплаты членских взносов в Совете Европы, но не упомянул о необходимости прекращения оккупации части Украины.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил России о необходимости уплаты членских взносов в Совете Европы, но не упомянул о необходимости прекращения оккупации части Украины.

Заявление Мааса размещено на сайте Министерства иностранных дел Германии.

В документе отмечается, что Россия пять лет не имела права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, и с изменением процедурных правил Москва теперь получила возможность вернуться обратно в ПАСЕ. В Германии подчеркивают, что членство России в этой важной европейской организации остается возможным.

При этом заявляется, что одновременно в Совете Европы разработают механизм, который позволит применять санкции против стран - членов в случае неправомерных действий. Также отмечается, что отныне в уставе Совета Европы не предусмотрена возможность отзыва права голоса. ”Новые правила укрепят Совет Европы”, - считает Маас.

”Москву призываем сделать конструктивный вклад в этот компромисс. Мы продолжим напоминать России об обязательствах, которые она взяла для членства в Совете Европы. Это включает быстрое возобновление выплат российских членских взносов”, - подчеркнул Маас.

Также глава немецкого МИД заявил, что в интересах Германии, чтобы Россия сохраняла полное членство в Совете Европы. Он считает, что выход России из организации мог бы стать серьезным ударом по защите прав человека в самой России. ”Это также хорошие новости для российского гражданского общества. Российские граждане должны продолжать пользоваться возможностью добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека”, - заявил Маас.

В то же время он ничего не сказал о том, чтобы Россия прекратила оккупацию территорий Украины.